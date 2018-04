Genoa, torna Criscito: Inter battuta, c'è la firma sul quinquennale

© foto di Federico De Luca

Domenico Criscito torna a Genova e al Genoa. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, ci siamo e c'è anche la firma: contratto quinquennale per il terzino sinistro che tornerà in Italia dallo Zenit. Per il quale è pronto poi un futuro nel club rossoblù: come dirigente, o più probabilmente come tecnico del settore giovanile. Superata la concorrenza dell'Inter, che si era fatta avanti con un contratto triennale.