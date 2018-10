Genoa, traballa la panchina di Ballardini: Preziosi gli dà due partite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riferito questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, traballa la panchina di Ballardini al Genoa dopo la recente sconfitta contro il Parma. Preziosi è convinto di aver allestito una squadra competitiva e dunque ha deciso di concedere due partite al tecnico per dimostrare che il trend può essere invertito: Juventus a Torino e in casa contro l'Udinese. Se le risposte non dovessero essere quelle attese dal numero uno dei Grifone allora arriverà l'esonero. Come potenziali sostituti si fanno già i nomi di Davide Nicola e dell'ex ct Cesare Prandelli.