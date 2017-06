Genoa, trattative in corso con l'Inter per Ranocchia e Biabiany

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trattative in corso tra Inter e Genoa. Summit in vista tra i nerazzurri e il presidente Enrico Preziosi, sul tavolo nomi come Andrea Ranocchia e Jonathan Biabiany, scrive oggi Tuttosport. L'esterno potrebbe accettare Genova dopo aver rifiutato lo Sparta Praga e l'Inter vuole spingere per il giovane Pellegri e per Izzo.