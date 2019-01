© foto di Federico Gaetano

Il Secolo XIX fa il punto sul mercato del Genoa. Che adesso pensa a come sostituire Krzysztof Piatek, destinato domani al Milan. In pole c'è Marko Pjaca della Fiorentina, in prestito dalla Juventus che non libera Moise Kean. Difficile Facundo Ferreyra del Benfica, dietro ci sono Mariusz Stepinski (Chievo Verona), Ilija Nestorovski (Palermo), Mattia Destro (Palermo), difficile invece Mario Balotelli (Nizza).