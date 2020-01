Genoa, tutti uniti per la salvezza: prima la Coppa e poi ritiro pre-Verona

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Partiamo dalla fine. Dalla fine di Genoa-Sassuolo, quando sono arrivati tre punti d'oro che hanno permesso al Grifone di abbandonare l'ultimo posto in classifica. Prima di andare a festeggiare sotto la Gradinata Nord, il gruppo si è compattato in cerchio. Nessuno escluso. Dai giocatori capitanati da Mimmo Criscito, allo staff, al team manager Pellegri, fino al dottor Gatto. Al centro Davide Nicola, carico a molla per il primo fondamentale successo sulla panchina rossoblu. L'impresa appariva ardua, i margini di errori restano comunque pochissimi e la strada è sempre impervia e piena di insidie.

Da oggi squadra in ritiro - Il calendario non permette cali di tensione. Domani c'è già la Coppa Italia in casa del Torino e domenica alle 18 la squadra andrà a far visita a quel Verona degli ex che rappresenta un avversario molto ostico. Da Juric a Veloso passando per Lazovic, Gunter e Salcedo fino ai membri dello staff Ostojic, Paro e Barbero. In vista delle due gare ravvicinate il Genoa non rientrerà in Liguria ma rimarrà in ritiro per proseguire a lavorare tutti insieme.

Il mercato - Il direttore sportivo Francesco Marroccu è stato chiaro: fino alla partita di Verona non si parla di mercato, la concentrazione sarà rivolta soltanto al campo. Il Genoa però non resterà a vedere e probabilmente metterà a segno un colpo legato al reparto offensivo. Le attenzioni sono sempre rivolte a Fabio Borini anche se la concorrenza è ancora alta: dal Crystal Palace fino ai cugini della Sampdoria. Nel mirino rossoblu c’è anche Roger Martinez, 25enne attaccante colombiano di proprietà dell’America.