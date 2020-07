Genoa, tutto in 90 minuti: società, staff e squadra compatti e al lavoro per la salvezza

Tutto in un notte. L’imperativo in casa Genoa è dimenticare la sfida di Reggio Emilia e la brutta sconfitta contro il Sassuolo e mettere tutto in campo domenica prossima. Al "Ferraris" i rossoblu si giocano la salvezza in novanta minuti. Dentro o fuori. Una partita che vale il futuro e può certificare il lavoro svolto nel corso della stagione da Davide Nicola e dal suo staff. Di fronte ci sarà il Verona degli ex guidato da Ivan Juric che non regalerà nulla.

Doppio miracolo sportivo - Il tecnico piemontese vuole bissare il secondo miracolo sportivo del campionato 2016-2017 quando nelle ultime nove partite il suo Crotone ha raccolto 20 punti centrando la salvezza a fine stagione. I colori adesso sono gli stessi e l’impresa è lì distante tre punti. Quelli che Criscito e compagni vogliono raccogliere contro l'Hellas.

Squadra al lavoro - Intanto il gruppo è al lavoro al centro sportivo "Signorini" di Pegli con mister Nicola che studia la formazione in vista del match di dopo domani. Ancora due giorni per decidere chi calcherà il green del "Ferraris", resta ancora qualche incertezza sulle scelte del tecnico piemontese, ma quello che conta è che l’ambiente - dalla società allo staff alla squadra - è compatto per conseguire un risultato che sarebbe molto importante. Il futuro del resto è domenica, si chiama Hellas Verona. Si chiama salvezza.