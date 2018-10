Genoa-Udinese 1-0 al 32'. Romulo dal dischetto sblocca la partita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa in vantaggio al 32' sull'Udinese grazie a un calcio di rigore perfettamente eseguito da Romulo. Il brasiliano spiazza Musso con rasoterra alla sua destra. Massima punizione concessa dall'arbitro Mazzoleni per fallo di Musso che atterra in area Bessa. Primo gol in campionato per il brasiliano.