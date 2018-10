Genoa-Udinese, formazioni ufficiali: Velazquez lancia Musso fra i pali

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Udinese. Nessuna novità in casa rossoblù con Ivan Juric che schiera gli stessi undici scesi in campo otto giorni fa a Torino contro la Juventus. Velazquez insiste col 3-5-2 nonostante il pesante ko contro il Napoli. Il tecnico dell'Udinese lancia Juan Musso tra i pali, mentre Opoku prende il posto dell'indisponibile Nuytinck in difesa. Si giocherà regolarmente, il terreno di gioco del Ferraris ha retto bene alla pioggia.

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Pereira, Romulo, Sandro, Bessa, Lazovic; Piatek, Kouamé. All. Juric.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Ekong, Samir; Pussetto, Fofana, Behrami, Barak, Stryger; De Paul, Lasagna. All. Velazquez.

ARBITRO: Mazzoleni di Bergamo

ASSISTENTI: Di Liberatore – De Meo

IV° UOMO: Pillitteri

VAR: Banti

AVAR: Tonolini