Genoa-Udinese, i voti ai tecnici: Thiago sbaglia. Gotti firma il successo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importantissima vittoria dell'Udinese a Marassi contro il Genoa e ottimo balzo in classifica per i friulani. Decisive le scelte di Gotti, sia nella formazione iniziale che nelle sostituzioni mentre Thiago Motta non è riuscito a cambiare volto ai suoi attraverso i cambi. Seconda sconfitta consecutiva per il tecnico del Grifone che ha dominato la partita nei primi 25 minuti salvo poi vedere la sua squadra soccombere sotto i colpi di un'Udinese apparsa molto in palla dal punto di vista fisico.

THIAGO MOTTA 5 - Un solo cambio di formazione rispetto alla gara di mercoledì contro la Juventus: fuori lo squalificato Cassata e dentro Saponara, con Agudelo spostato in mediana al fianco di Schone. L'esperimento non funziona granché, tanto che dopo 5 minuti della ripresa cambia ancora riportando il colombiano sulla trequarti. Nel finale prova il tutto per tutto inserendo Sanabria al posto di Romero e mettendo la sua squadra in trazione anteriore ma la scelta non paga assolutamente, visto che i troppi attaccanti finiscono per pestarsi i piedi e intasare gli spazi.

LUCA GOTTI 7 - Alla sua prima, e probabilmente ultima, gara sulla panchina dell'Udinese scegli l'attacco pesante con Okaka e Nestorovski dal 1'. Intelligente anche la scelta di mettere Opoku largo a destra nel centrocampo a cinque per arginare Kouame, il più in forma in casa Genoa. Con i cambi riesce a dare nuova spinta alla sua squadra: non resterà primo allenatore dell'Udinese per sua scelta, ma questa vittoria ha la sua firma.