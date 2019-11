© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa alla caccia della seconda vittoria della gestione Thiago Motta dopo la sconfitta contro la Juventus nel turno infrasettimanale: ultima gara per Kouame prima della partenza per la Coppa d’Africa Under 23. Dall’altra parte ci sarà Gotti in panchina dopo l’esonero di Tudor è in attesa del nuovo allenatore che verrà annunciato domani. Queste le formazioni ufficiali della sfida di Marassi:

Genoa (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Zapata, Romero, Ankersen; Agudelo, Schone; Pandev, Saponara, Kouame; Pinamonti.

Udinese (3-5-2) Musso; Nuytinck, Troost-Ekong, De Maio; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.