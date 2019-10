Genoa, ufficiale il rinnovo di contratto di Kouame dopo il gol al Brescia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gol, rinnovo e adeguamento di contratto per Christian Koaume con la maglia del Genoa. Come si apprende dal profilo Twitter della Player Management, infatti, l'attaccante classe '97 ha ufficializzato il prolungamento con il Grifone, a poche ore di distanza dal gol contro il Brescia (nel 3-1 in favore della squadra di Thiago Motta). In questa stagione il ventunenne ivoriano ha disputato 10 gare segnando 4 gol e sfornando un assist.