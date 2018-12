Genoa, ultima chiamata per il Pirata: la SPAL decisiva per Juric

Ultima fermata SPAL. Ivan Juric, nonostante venga apprezzato dal presidente Preziosi per il gioco che ha dato al Genoa dal momento in cui ha preso il posto di Ballardini sulla panchina del Grifone, è al capolinea e solo una vittoria contro il club ferrarese potrebbe permettergli di proseguire la sua ennesima avventura in rossoblu. Già dopo il Torino lo stesso presidente aveva pensato a un nuovo ribaltone, poi però, consigliato da Perinetti e dalla voce dello spogliatoio, ha deciso di dare un'ultima chance al Pirata. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.