Genoa, un punto in due gare. Cura Prandelli rimandata al prossimo esame

Risultato finale: Roma-Genoa 3-2 - 17' Piatek (G), 31' Fazio (R), 33' Hiljemark (G), 45' Kluivert (R), 59' Cristante (R) -

L’inversione di tendenza non c’è stata, almeno sul profilo dei risultati. Perché il cambio in panchina del Genoa - passato da Ivan Juric a Cesare Prandelli - ha portato appena un punto in due gare. All’ex ct della Nazionale va certamente dato il tempo di entrare nella testa dei suoi ragazzi e di valorizzare al meglio il talento a sua disposizione, ma il pari contro la SPAL e i tre gol subiti dalla Roma dimostrano che c’è tanto da fare. Forse troppo, considerando i dieci giorni che Prandelli ha avuto a disposizione. Eppure, fino al 60’ s’è visto un Genoa ben sistemato in campo, attento in certe occasioni ma anche impreciso in altre. Non era certamente facile fare risultato all’Olimpico, il grifone esce dallo stadio romani a testa alta ma ha bisogno di punti per arrivare a una tranquilla salvezza. Per migliorare il gioco c’è tempo, l’esame Atalanta nel prossimo weekend potrà far tracciare un primo bilancio sull’operato di Prandelli. Ai tifosi genoani ma soprattutto alla dirigenza e al patron Preziosi.