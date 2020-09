Genoa, una gioia attesa 489 giorni: Mattia Destro ritrova il gol e ripaga la fiducia di Maran

20 maggio 2019. E' la data dell’ultimo gol realizzato da Mattia Destro. La sfida era contro la Lazio, il teatro era l'Olimpico di Roma in un match che il suo Bologna ha pareggiato per 3-3. La maglia è sempre rossoblu ma adesso il suo presente e il suo futuro più prossimo si chiama Genoa e l’attaccante ascolano ha impiegato sei minuti per dare un colpo di spugna al passato e un campionato, quello terminato poco più di un mese fa, caratterizzato da un infortunio iniziale, da uno scarso impiego e dalla conseguente astinenza da gol.

Un gol, una traversa e non solo - Il reparto offensivo rossoblu ha visto negli ultimi giorni le partenze, quasi contemporanee, di Pinamonti e Favilli con Destro chiamato dal primo minuto al fianco di Goran Pandev. L'attaccante non ha per niente tradito le attese facendo innanzitutto un grande lavoro per la squadra e riassaporando la gioia del gol - con dedica al piccolo Leone nato da poco -. Si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto tramutando in rete il traversone basso di Ghiglione. Come se non bastasse, con una bella giocata sul finire di primo tempo, ha colto una traversa e nel finale solo Cordaz gli ha negato la gioia della doppietta. Sarebbe stata la ciliegina sulla torta per un Genoa che inizia il nuovo campionato col piede giusto. Ritrovando anche i gol di Mattia Destro.