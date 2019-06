Genoa, uscita anticipata per Sanabria. Il Betis non vuole riprenderlo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo il Genoa ha deciso di non riscattare Tony Sanabria. L'attaccante paraguayano, arrivato a gennaio in prestito dal Betis, non ha convinto e nonostante l'accordo sia fino al 30 giugno 2020 i rossoblù stanno cercando una soluzione per ricollocare il giocatore. Il Betis, dal canto suo, non intende riavere a disposizione l'attaccante e, anzi, vuole che gli accordi vengano rispettati.