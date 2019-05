Genoa, Valietti torna per restare. Prestito a Crotone poco fortunato

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Poco soddisfacente l'avventura di Federico Valietti, terzino italiano classe 1999 scuola Inter ma di proprietà del Genoa, al Crotone: nell'intera stagione il laterale ha giocato appena quattro gare da titolare e lascerà sicuramente la Calabria in estate. Non soddisfatto della sua esperienza alla corte di Stroppa, il ragazzo farà ritorno in Liguria per provare a giocarsi le sue carte stando a quanto raccolto dalla nostra redazione.