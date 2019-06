© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quale futuro per Christian Kouamé? Dopo un'ottima stagione al Genoa, disputando tutte le partite del campionato, l'ex Cittadella potrebbe essere ceduto, al momento è a metà strada, le valutazioni sono in corso. Sul giocatore è vivo l'interesse del Bologna di Sinisa Mihajlovic, ma il Grifone è indeciso perché il reparto offensivo perderà quasi certamente anche Antonio Sanabria (per il quale si cerca una sistemazione) e Gianluca Lapadula. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.