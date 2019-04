Genoa, Veloso: "La città si ferma per il derby. Siamo pronti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miguel Veloso, centrocampista del Genoa, è stato intervistato da Tuttosport a pochi giorni dalla sfida più attesa nel capoluogo ligure, il derby contro la Sampdoria: "Con il Napoli abbiamo dimostrato carattere e tutto il nostro valore, dovevamo dare una risposta dopo la sconfitta con l'Inter. Siamo rimasti compatti anche dopo l'espulsione di Sturaro e il gol subito. Ora c'è il derby: capisci subito che è una partita importante perché la città si ferma per tutta la settimana. Ho spiegato ai compagni che non l'hanno mai giocato che è un partita bellissima da giocare, con intensità. Ci stiamo preparando al meglio. La Samp? Giampaolo ha un suo sistema di gioco. Negli ultimi tre anni abbiamo fatto grandi prestazioni e nell'80% dei casi abbiamo giocato meglio, ma non siamo riusciti a vincere. Prandelli è un tecnico d'esperienza, ci ha portato tranquillità, con le sue idee e il suo modo di fare. Genova è casa mia, qui ho la famiglia e ho voglia di giocare e aiutare la squadra. Due anni fa ero vicino ad andare in Cina, ma con mia moglie decidemmo di rifiutare, era appena nato il mio primo figlio. Diventare papà è stata una benedizione".