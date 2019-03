Genoa, Veloso: "Le critiche mi caricano. Trasferta di Udine un crocevia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Genoa Miguel Veloso si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, partendo dalle recenti critiche nei suoi confronti e commentando anche il prosieguo di stagione: "Certe situazioni mi caricano ancora di più, perché solo i deboli scapperebbero davanti alle difficoltà. Io, invece, mi esalto. Il nostro obiettivo è conquistare in fretta la salvezza matematica. In questo senso la trasferta di Udine rappresenterà per noi uno snodo-chiave della stagione. Rimpianti? Non avere sfruttato a dovere il doppio impegno con Chievo e Frosinone. Se avessimo vinto quelle due partite, oggi guarderemmo al domani con più serenità".