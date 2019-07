Genoa, via alla stagione: tanti volti nuovi nel ritiro con Andreazzoli

© foto di PhotoViews

Ultime da casa Genoa: è partita oggi la stagione 2019/20. Capitan Criscito e compagni si sono ritrovati nella serata di domenica al Tower Hotel nei pressi dell’aeroporto e hanno ufficialmente dato il via all’estate di lavoro in preparazione alla tredicesima stagione di Serie A. Saluti tra volti noti, presentazioni informali per i nuovi arrivati e primi accenni di team building insieme al nuovo mister Andreazzoli. In mattinata, poi, colazione collettiva, bagagli in mano e partenza. Il charter direzione Innsbruck è partito. All’arrivo la squadra arriverà a Neustift via pullman, poco prima dell’ora di pranzo.

Elenco dei partenti per il ritiro:

PORTIERI: Chitolina Jandrei (1993), Federico Marchetti (1983), Rok Vodisek (1998).

DIFENSORI: Davide Biraschi (1994), Domenico Criscito (1986), Jawad El Yamiq (1992), Nicholas Rizzo (2000), Cristian Romero (1998), Ervin Zukanovic (1987).

ESTERNI: Antonio Barreca (1995), Paolo Ghiglione (1997), Pawel Jaroszynski (1994), Caldeira Romulo (1987).

CENTROCAMPISTI: Oscar Hiljemark (1992), Filip Jagiello (1997), Lukas Lerager (1993), Ivan Radovanovic (1988), Nicolò Rovella (2001), Andras Schafer (1999), Mattia Zennaro (2000).

ATTACCANTI: Andrea Favilli (1997), Sinan Gumus (1994), Christian Kouamé (1997), Goran Pandev (1983), Andrea Pinamonti (1999), Antonio Sanabria (1996).