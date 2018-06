Genoa, vicino l'attaccante Piatek del Cracovia

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Krzysztof Piatek sta per diventare un nuovo rinforzo del Genoa. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, la trattativa per l'attaccante polacco classe '95 del Cracovia sarebbe in dirittura: un profilo che piace molto, con l'operazione in stato avanzato.