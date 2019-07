© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Ultime sul mercato del Genoa direttamente da La Gazzetta dello Sport. Preziosi - si legge - è al lavoro col Real Madrid per l’arrivo di Lucas Silva in Liguria. Il centrocampista brasiliano è vicino grazie a un’offerta sui 4 milioni, ma manca ancora l’ok dei Blancos che può arrivare nelle prossime ore. E potrebbe non essere l’unico colpo in mediana, visti i sondaggi per Borja Valero (Inter) e Biglia (Milan), ma i costi sono elevati. Possono anche riaprirsi spiragli per Harit dello Schalke. Per la fascia, invece, non si molla Bruno Peres della Roma.