Genoa, Vieira: "Chi è andato in Nazionale mi aspetto porti energia. Parma sfida difficile"

14.25 - Dopo la pausa il Genoa è pronto a tornare in campo. Domenica pomeriggio i rossoblù affronteranno il Parma per la settima giornata di campionato. In vista del match del "Ferraris", il tecnico Patrick Vieira incontrerà i media in conferenza dal centro sportivo "Gianluca Signorini" di Pegli. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

14.55 - Inizia la conferenza stampa di Patrick Vieira.

Come ha ritrovato i giocatori che sono tornati dalle Nazionali?

"E’ stata una settimana di pausa per le Nazionali dove i giocatori che sono stati convocati hanno fatto bene. Fini, Ekhator, Ellertssson e Malinovskyi hanno fatto gol e questo, sotto il punto di vista mentale, è importante. Mi aspetto che portino energia al gruppo".

Che Parma si aspetta?

"Ci aspetta una squadra solida sotto l’aspetto difensivo. Hanno due attaccanti pericolosi dentro l’area. Hanno un portiere di qualità a cui piace giocare palla lunga. Dobbiamo essere organizzati, affrontiamo una squadra che verrà a Genova a fare la sua partita. Ci aspetta una gara difficile ma dobbiamo essere pronti per affrontare una squadra con qualità da grandi".

Sarà una partita importante?

"Tutte le partite sono importanti. La risposta sembra un po’ banale ma oggi la sfida che abbiamo preparato questa settimana è quella contro il Parma. Poi sarà la più importante quella dopo. Noi stiamo facendo il nostro percorso, vogliamo crescere come squadra ma questa partita è importante come tutte quelle fino alla fine. Il nostro obiettivo è rimanere in Serie A e dobbiamo fare la partita giusta sotto l'aspetto tattico e fisico. Fare partita coerente per vincere".

Siete arrabbiati per non avere in classifica i punti meritati?

"Abbiamo imparato tantissimo dalla gara contro la Lazio. I cambi fatti contro il Napoli ci hanno fatto crescere ancora di più. Noi dobbiamo essere ancor più esigenti con noi stessi. Ora dobbiamo portare a casa i tre punti e fare i gol. Oltre a fare una bella partita di squadra".

TMW - E' vero che ogni campionato fa storia a sé ma l'anno scorso avete portato a casa quasi tutti gli scontri diretti. Cosa servirà di quella squadra a livello di temperamento?

"E' una squadra diversa da quella dell'anno scorso. Ma ciò che abbiamo fatto l'anno scorso ce lo dobbiamo mettere alle spalle. Ora i giocatori sono più giovani. Ma noi giochiamo in casa, abbiamo i nostri fidasi che ci spingono e ci daranno energia".

TMW - Ekhator è reduce dal gol a Napoli e dai gol con l'U21. Come lo hai visto?

"Jeff ha fiducia. Ha fatto gol in Nazionale dopo il gol a Napoli. E' tornato con tantissima energia ed è positivo per noi. Non dobbiamo però dimenticare che Jeff è giovane e deve continuare a crescere. Poi far bene con il Napoli e il Nazionale non vuole dire che giocare contro il Parma. E’ importante per me trovare l'equilibrio giusto per la squadra".

Ti aspetti di rivedere un Malinovskyi come in Nazionale?

" E’ un giocatore importante per noi perché ti porta la qualità negli ultimi trenta metri, ti porta passaggi e tiri in porta. Noi però, quando ha la palla, dobbiamo proporci in fase offensiva e creare queste linee di passaggio per lui. Quando la struttura della squadra è giusta, tiriamo fuori la qualità di un giocatore come Ruslan".