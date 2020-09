Genoa, Zappacosta e Pjaca subito protagonisti: un gol a testa al debutto

Impatto migliore non poteva esserci. Il Genoa di Rolando Maran schianta il Crotone alla prima uscita stagionale imponendosi 4-1. Una prova di forza che ha portato non solo i rossoblu a calare un poker che mancava dal 3 aprile 2016 - 4-0 sul Frosinone - ma anche a mandare a segno quattro marcatori differenti. Il primo gol ha portato la firma di Mattia Destro, una rete che sa di riscatto, il secondo invece è rappresentato da una certezza. Una colonna dello spogliatoio e un nome che non ha bisogno di alcuna presentazione: Goran Pandev. Gli altri due goleador di giornata sono stati i due nuovi acquisti Davide Zappacosta a Marko Pjaca.

Bolide di Zappacosta - Un gol che sa di liberazione per il terzino arrivato solo la settimana scorsa dal Chelsea. Dopo una stagione travagliata, iniziata con la rottura del legamento crociato, l’esterno ha voluto giocarsi le sue carte con la maglia del club più antico d'Italia. Rolando Maran gli dà fiducia dal primo minuti schierandolo fra l'altro sulla corsia di sinistra. Il terzino di Sora ha impiegato 34 minuti per lasciare il segno. Discesa sulla corsia mancina, rientro sul destro e conclusione potente e angolata che non lascia scampo a Cordaz per una rete che arriva tre anni dopo l’ultima realizzata con la maglia del Chelsea il 12 settembre 2017 contro il Qarabag in Champions League.

La zampata di Pjaca - Arrivato insieme proprio a Zappacosta, Marko Pjaca ha impiegato ancora meno tempo per scrivere il suo nome sul tabellino del match. Al contrario dell’ex Roma e Torino, l’attaccante croato è partito dalla panchina e poi chiamato all’ingresso sul green del "Ferraris" al 68'. Sette giri di lancetta più tardi ecco il colpo da biliardo che arrotonda il punteggio sul 4-1 definitivo per una rete che mancava dal 23 febbraio scorso prima del lockdown contro il KAS Upen quando vestiva la maglia dell'Anderlecht. Impatto devastante per i due nuovi acquisti del Genoa in questa nuova stagione che tutti si augurano sia differente rispetto alle ultime due con la salvezza ottenuta all’ultima giornata di campionato. Però, come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino.