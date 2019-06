Genoa, Zarbano: "Andreazzoli cercato e voluto. Siamo ambiziosi"

Alessandro Zarbano, amministratore delegato del Genoa, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del neo tecnico rossoblù, Aurelio Andreazzoli: "Ripartiamo con la nuova stagione. Andreazzoli lo abbiamo cercato, voluto e corteggiato. Siamo contenti di poter partire assieme per questa nuova stagione. Le motivazioni sono tante e noi vogliamo ripartire dopo gli errori della scorsa stagione. Il mister ha le nostre stesse ambizioni e ci auspichiamo possa essere una buona stagione per il Genoa. Obiettivo? Come abbiamo sempre detto è il mantenimento della categoria. Poi lasciamo lavorare il mister".