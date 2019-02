© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ervin Zukanovic, difensore del Genoa, ha parlato in zona mista al termine del pareggio contro il Chievo: "Abbiamo fatto un po’ di fatica a costruire gioco. Penso che abbiano influito i meriti del Chievo, un avversario spigoloso che ha interpretato la partita con aggressività e determinazione. Non è facile scendere in campo quando hai l’acqua alla gola come sta capitando a loro. Il pareggio è un risultato da accogliere positivamente, così come il fatto di non aver preso gol. Abbiamo concesso poco nella nostra area. Resta il rammarico di non aver sfruttato, nel secondo tempo, la pressione che a tratti abbiamo messo al Chievo. Peccato perché abbiamo avuto le occasioni per segnare. Sarà importantissimo non sbagliare con il Frosinone".