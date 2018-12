© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Genoa nel mercato di riparazione c'è sicuramente Ervin Zukanovic, che ha trovato poco spazio in questo girone di andata e vanta alcune offerte sempre in Italia, come il Frosinone. La squadra ciociara, come riportato dal quotidiano sportivo Tuttosport, non avrebbe rinunciato alla corsa salvezza e vorrebbe effettuare l'ennesima rivoluzione a gennaio.