Ervin Zukanovic, difensore del Genoa, ha parlato in vista della sfida contro il Bologna: "Non voglio esagerare - riporta Il Corriere dello Sport - abbiamo un obiettivo, poi vediamo cosa succede... Il Bologna avrà grandi motivazioni, ci attende una sfida difficile ma con lo spirito di chi vuole fare punti. Piatek? Ha già guadagnato un posto in Nazionale, qualche consiglio glielo do, ma è molto intelligente".