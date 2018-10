Genova, la città dei bomber. Defrel insegue Piatek e il proprio record di gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è una Genova che domina nel calcio italiano. È nella classifica marcatori dove dietro l'incredibile Krzystof Piatek spunta Gregoire Defrel. Due nomi a sorpresa, insospettabili all'inizio della stagione. E se il polacco era sconosciuto ai più, il francese è insospettabile alla luce della pessima stagione alla Roma. Un anno da dimenticare, condizionato dagli infortuni, dalle aspettative di una piazza esigente e particolare, da una concorrenza agguerrita e da prestazioni effettivamente non all'altezza. Ma in generale Defrel non è mai stato un goleador, nemmeno a Sassuolo dove il suo record di reti in campionato è 12. Col gol segnato alla SPAL sale a 5 reti in 7 partite ma ciò che sorprende positivamente è la precisione delle sue esecuzioni: 13 sono fin qui le conclusioni in porta in campionato. Alla faccia di chi diceva che vedeva poco la porta. Un attaccante che sta diventando totale, perché punta centrale e all'occorrenza esterno e rifinitore: il francese questa sera ha messo Barreto a tu per tu col portiere e dato il la alla rete del pareggio: attaccante esterno e punta centrale nell'arco di una partita, con risultati eccellenti grazie a un ambiente che lo ha rivitalizzato e a un tecnico che punta forte su di lui. Con Quagliarella forma una coppia affiatata, una delle migliori viste fin qui nel massimo campionato. E se il rendimento resta costante l'Europa può davvero essere un obiettivo.