Gent, Jonathan David già pronto per la Roma: "La gara più importante della mia carriera"

In un'intervista concessa a nieuwsblad.de, l'attaccante del Gent Jonathan David ha parlato così del match contro la Roma in programma giovedì e valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League: "Siamo concentrati sulla prossima partita, quella di giovedì sera con la Roma, forse il match più importante della mia carriera. Quella giallorossa è assolutamente una squadra top, ha un numero incredibile di calciatori di qualità e non vedo l’ora di giocare nel bellissimo Stadio Olimpico".