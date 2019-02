© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra le rivelazioni della Serie A, Christian Kouame si è messo in mostra con la maglia del Genoa, tanto da attirare l'interesse di Juventus e Napoli. Il giovane attaccante ivoriano, portato in Italia dal Prato, ha parlato a Sky Sport 24: "La palla è stato il primo amico che ho avuto da piccolo, me lo tengo stretto".

Il rapporto con l'Italia.

"Sono arrivato a 15 anni, non è detto che sarei diventato un calciatore adesso".

Hai rischiato di perdere l'aereo per l'Italia perché volevi giocare con gli amici?

"Mio padre mi ha detto ma esci, che fai?".

Contro il Napoli hai imitato Drogba.

"Aveva appena detto che smetteva, ho voluto imitare la sua esultanza".

Che voto ti dai finora?

"Non so, mi darei un 10 ma non è facile".