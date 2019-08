Gerarchie mobili. Rugani verso l'addio dopo il sorpasso di Demiral

Con l'arrivo sulla panchina della Juventus di Maurizio Sarri in tanti hanno immaginato un futuro con sempre maggiore protagonismo per Daniele Rugani. Suo pupillo ai tempi dell'Empoli, l'allenatore bianconero lo aveva cercato anche durante la sua seppur breve permanenza a Londra col Chelsea. Ma oggi, con le dinamiche di mercato che hanno portato a Torino altri due difensori centrali di livello, il destino del classe '94 sembra più che mai in discussione.

Quale posizione nelle gerarchie? - I presupposti di partenza sono due: Bonucci e Chiellini sono praticamente inarrivabili. E De Ligt altrettanto, visto costi dell'operazione e qualità espressa nell'ultima stagione. In ballo con Rugani resta quindi Merih Demiral, nuovo acquisto arrivato dal Sassuolo. La spesa effettuata, 18 milioni di euro, unita alla percentuale sulla futura rivendita (fra il 40 ed il 50%) strappata dal Sassuolo, rendono il centrale turco difficilmente spostabile sul mercato . Che per di più ha favorevolmente impressionato il tecnico Sarri in questa preseason. Per questo ad oggi Rugani sembra essere a tutti gli effetti il quinto centrale della rosa bianconera.

Gli interessi non mancano - Da parecchi mesi il giocatore sta flirtando con la Premier League. In passato era il Chelsea la squadra maggiormente interessata, oggi la battaglia sembra invece essersi spostata fra Arsenal e Wolverhampton. I Gunners vorrebbero intavolare l'operazione sulla base del prestito, da valutare il conseguente diritto o obbligo. Mentre gli Wolves potrebbero mettere sul piatto soldi contanti per l'acquisto, oltre 30 milioni di euro. Ipotesi che ovviamente piacerebbe molto di più alla Juventus nel caso in cui dovesse arrivare il via libera ultimo e definitivo alla sua partenza.