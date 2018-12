Gerardo Seoane, lo stratega di Lucerna che ha battuto Cristiano Ronaldo

Fonte: dal nostro inviato allo Stade de Suisse a Berna

Gerardo Seoane da Lucerna è uno stratega. E' un poliglotta. E' uno "che farà carriera". Lo Young Boys è club lungimirante e in estate ha patito una rivoluzione mica da poco. Tornato sul trono di Svizzera, proprietà che pareva esclusiva del Basilea, ha salutato il tecnico Adi Hutter finito all'Eintracht Francoforte puntando sul quarantenne di Lucerna. Che a 'casa' aveva giocato da giovane, giocato a fine carriera e lì ha allenato il Lucerna dai bambini fino alla prima squadra. Poi la chiamata. Poi una stagione da record, come quella che sta vivendo ora a Berna. Uno score da dominatore, Seoane ieri è riuscito nell'impresa di battere anche la Juventus e Cristiano Ronaldo. E' un filosofo del 4-4-2 ma ieri ha schierato una squadra camaleontica. Sulla carta un 4-3-3, ma con una retroguardia che spesso si chiudeva a tre, con esterni di spinta come Mbambu e Garcia che andavano in caso di bisogna a formare una retroguardia a cinque. Ngamaleu si è dimostrato contropiedista doc e Fassnacht al centro, giocatore che ha permesso ai laterali di sfoderare i propri cavalli. In conferenza stampa Seoane ha risposto fluentemente in tedesco, ovvio, ma pure in italiano, francese e avrebbe potuto farlo pure in spagnolo. Dicono nel club che "farà carriera" e c'è da credergli. Perché è al primo anno importante della sua carriera e ha già vissuto "la serata più bella". Battere Cristiano Ronaldo e la Juventus.