Germania, avanti un altro: ecco Brandt, l'ala sinistra che piace al Milan

Julian Brandt rappresenta uno dei migliori prodotti (l'ennesimo) del calcio tedesco. A 21 anni, infatti, il giocatore del Bayer Leverkusen ha già attirato su di sé numerosi club europei: ala sinistra (ma può giocare su tutta la trequarti d'attacco), il contratto in scadenza nel 2019 rappresenta una ulteriore opportunità per le pretendenti, pronte a pagare la clausola rescissoria (inferiore ai 20 milioni di euro) in attesa di eventuali novità sul rinnovo. Su di lui, oltre a Bayern Monaco e Barcellona, anche il Milan che ne ha visionato alcune partite in Germania grazie al ds Mirabelli.

Data di nascita: 2 maggio 1996

Squadra di appartenenza: Bayer Leverkusen

Scadenza di contratto: 2019

Squadre interessate: Milan, Bayern Monaco, Barcellona