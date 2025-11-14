Germania e Olanda, festa rimandata. I risultati e le classifiche dei Gruppi A, G ed L

Tre gironi, un solo verdetto. La Croazia è la 30esima Nazionale qualificata per il Mondiale. La squadra di Dalic batte 3-1 le Isole Faroe e chiude matematicamente in testa il Gruppo L davanti alla Repubblica Ceca, mentre per le Faroe sfuma il sogno del secondo posto. Vince anche Montenegro, trascinato da due protagonisti della Serie A: Adzic e Krstovic ribaltano la sfida contro Gibilterra.

Tutto invariato nel Gruppo A: vincono e restano appaiate Germania e Slovacchia, sarà lo scontro diretto in programma fra 3 giorni a decidere chi andrà al Mondiale e chi disputerà i playoff. Stessa sorte nel Gruppo G, dove l'Olanda ha fallito il primo match-point pareggiando a Varsavia contro la Polonia: alla formazione di Koeman basterà un pareggio il 17 novembre in casa contro la Lituania.

Risultati e classifiche

Gruppo A

Lussemburgo - Germania 0-2: 49' e 69' Woltemade

Slovacchia - Irlanda del Nord 1-0: 91' Bobcek

Classifica

Germania 12

Slovacchia 12

Irlanda del Nord 6

Lussemburgo 0

Gruppo G

Finlandia - Malta 0-1: 82' Grech

Polonia - Olanda 1-1: 43' Kaminski (P), 47' Depay (O)

Classifica

Olanda 17

Polonia 14

Finlandia 10

Malta 5

Lituania 3

Gruppo L

Croazia - Faerøerne 3-1: 16' Turi (F), 23' Gvardiol (C), 57' Musa (C), 70' Vlasic

Gibilterra - Montenegro 1-2: 20' Jessop (G), 34' Adzic (M), 42' rig. Krstovic (M)

Classifica

Croazia 19 (qualificata)

Rep. Ceca 13 (ai playoff)

Faerøerne 12

Montenegro 6

Gibilterra 0