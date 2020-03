Germania, il ct Low: "Entro il 2025 possiamo vincere un trofeo importante"

Joachim Low, commissario tecnico della Germania, ha parlato del prossimo Europeo ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "L'Europeo sarà interessante per noi, non solo per il girone pieno di campioni. Non vediamo l'ora di giocare in casa, abbiamo una squadra giovane e ambizione. Entro i prossimi 5 anni possiamo puntare a vincere un trofeo importante".