Germania, Khedira cuore d'oro: regalati 1200 biglietti a bambini in difficoltà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Germania-Norvegia sarà sicuramente una gara emozionante per Sami Khedira. La partita infatti si giocherà a Stoccarda, luogo dove il centrocampista è nato e cresciuto.Per l’occasione, il centrocampista della Juventus ha deciso di regalare 1200 biglietti della partita da distribuire tra 15 istituti locali che si occupano di bambini in difficoltà economiche e di salute “E’ importante fare donazioni a questi istituti ma anche permettere ai bambini di vivere esperienze al di fuori. Molti di loro non hanno mai avuto la possibilità di vedere una partita, spero di avergliela offerta io”, ha dichiarato in patria Sami. Lo riporta Gianlucadimarzio.com