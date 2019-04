Gerson contro il passato: la scommessa persa di Sabatini contro la Roma

© foto di Federico De Luca

"Giocatore indolente, si accontenta". Parola di Walter Sabatini, colui che ha portato in Italia Gerson e che a un certo punto ha deciso di non scommettere più sul brasiliano di Rio de Janeiro. Eppure lo aveva fatto, in modo anche deciso: 16 milioni di euro per strapparlo al Fluminense. E quella famosa maglietta col numero 10 qualcuno da Roma gliel'avrà pure mandata. Ci credeva Sabatini, poi non ci ha creduto più. In due anni nella Capitale sono arrivate 2 gol e 42 presenze, raramente al di sopra della sufficienza.

Stasera il brasiliano del '97 rivedrà, da avversario, la Roma: è alla Fiorentina, in prestito secco, e le cose sono migliorate. Almeno nei numeri: quei due gol sono arrivati in 25 presenze. Gerson resta un giocatore che esprime il suo talento a sprazzi, senza una precisa collocazione tattica, che deve ancora scrivere il suo futuro. Rivederlo a Roma è un'ipotesi complicata, il riscatto a Firenze dipenderà anche da chi siederà sulla panchina viola dal prossimo anno. È una scommessa che Sabatini non farebbe più, ma Gerson cerca di far ricredere il suo passato.