© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gerson, neo centrocampista della Fiorentina, parla a La Gazzetta dello Sport toccando anche il tema del proprio futuro: "Il mio cartellino è della Roma? So che a fine giugno la Roma potrà riprendermi. Che sono solo in prestito. Ma forse i ds di Fiorentina e Roma hanno anche fatto altri ragionamenti sul mio futuro. Forse. Ora ho un solo pensiero: dare il 100% in maglia viola. Questo club crede nelle mie qualità. Devo essere all'altezza delle aspettative. La sfida di sabato col Napoli? Hanno tanti grandi giocatori. Quanto agli allenatori mi piaceva Sarri e mi piace Ancelotti. Il Napoli è stata una delle formazioni più divertenti d’Europa con il suo possesso palla. Chi toglierei? Zielinski. O Hamsik. O, forse, Insigne. Meglio lasciar perdere. Sono troppi quelli bravi. Ma la Fiorentina farà la sua partita. Con qualità e coraggio