Gerson, parla il padre: “Grazie a Dio siamo andati via dalla Roma”

vedi letture

“Gerson era già al Barcellona, poi chiuse con la Roma”. Lo ha detto Marcao, il papà del brasiliano a ESPN. A 22 anni l’esperienza non gli manca: è già passato dall’Italia con i giallorossi e la Fiorentina per poi fare ritorno al Flamengo, club con il quale non ha vinto solo il campionato ma anche la Libertadores.

Marcao spiega, però, come saltò la trattativa con i blaugrana: "Avevamo sistemato tutto, firmato, ma il Barcellona voleva pagare solo 8 milioni di euro al Fluminense, che aveva davvero bisogno di soldi. Quindi, abbiamo scelto di chiudere con la Roma, che ha offerto 16 milioni di euro". Ragioni economiche nelle quali ha saputo inserirsi Sabatini nonostante poi l’avventura nella Capitale non sia stata positiva come si auspicava il club e lo testimoniano le dichiarazioni di Marcao: "Non ha funzionato. Gerson ha anche segnato. Ricordo che fece due gol contro la Fiorentina e non giocò comunque la volta successiva. C'è stato un periodo in cui è stato messo sulla fascia, senza essersi mai allenato per fermare Higuain. Ma comunque grazie a Dio siamo riusciti ad andare via”.

Il padre di Gerson racconta anche di come l’interesse dell’Europa nei confronti del figlio non sia svanito: “Abbiamo avuto una trattativa l'anno scorso con il Nizza, ma Gerson era appena arrivato al Flamengo. L'idea è quella di costruire una storia nel club. Siamo sempre stati dei tifosi di questa squadra. Non solo la Francia, però, perché anche l’Arsenal fu interessato al ragazzo. Acqua passata ormai, adesso sta bene in Brasile.