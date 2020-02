vedi letture

Gervistory: dall'addio sicuro alle scuse al gruppo. Da riconquistare in campo

Chi recuperi questa settimana? "Gervinho, spero". Così parlò Roberto D'Aversa dopo il successo contro l'Udinese, quando il caso relativo all'ivoriano non era ancora 'esploso'. Era il 26 gennaio e con l'infortunio di Kulusevski, il rientro dell'ex Roma sembrava particolarmente importante e prioritario. Un ritorno che non è mai avvenuto, complici i comportamenti poco professionali del giocatore nella settimana a seguire.

31 gennaio: esplode il caso - Ad annunciare la rottura tra club e giocatore è proprio il tecnico: "Gervinho non è fra i convocati perché nelle ultime tre sedute di allenamento non si è presentato al campo. Evidentemente ha voluto fare una forzatura con la società per essere ceduto (all'Al Sadd, ndr). Premetto che quattro giorni fa è venuto a parlare con me della possibilità di andare via per poi vedersela con la società. Credo che il giocatore sia stato venduto. In questo momento sappiamo che c’è il mercato aperto fino a questa sera. Gervinho è stato un giocatore importante per noi ma abbiamo a disposizione un gruppo che gli ha permesso di fare la miglior stagione della carriera: dunque è vero che era un giocatore importante ma quello che è più importante per me è il gruppo che ho a disposizione". L'ivoriano è multato e il Parma ottiene comunque un punto nella trasferta di Cagliari, grazie alle reti di Kucka e Cornelius.

2 febbraio: l'affare si fa, anzi no - Dopo una giornata passata all'hotel del mercato, a Milano, Gervinho si convince a firmare con l'Al Sadd solo a pochi minuti dalle 22, orario di chiusura del mercato per quanto riguarda il Qatar. Troppo tardi, visto solo il giorno dopo il tecnico della formazione Xavi chiarisce che la trattativa non è andata a buon fine. Affare saltato per mancanza di alcuni documenti e Gervinho "bloccato" a Parma.

4 febbraio: Gervinho torna ad allenarsi - Dopo le ripetute assenze da Collecchio della settimana precedente per forzare la cessione in Qatar, poi saltata anche a causa dei suoi tentennamenti nell'ultimo giorno di trattativa milanesi, l'ivoriano torna ad allenarsi il 4 febbraio. La società, annunciandolo con un comunicato, gli ha messo a disposizione le strutture ma lo fa allenare lontano dai compagni di squadra.

5 febbraio: Faggiano parla in conferenza stampa - "Gervinho non era tanto convinto di andarsene da subito". Così il direttore sportivo Faggiano aveva aggiornato sul mancato addio del giocatore di tre giorni prima: "Se avesse voluto firmare lo avrebbe potuto fare da subito, era al calciomercato dal mattino. Non serve al Parma sparare contro tutto e tutti in questo momento. Eravamo tutti in orario conle firme, sia noi che loro, ma il ragazzo non era convintissimo. Stiamo lavorando per fare meno danni possibile a tutti, a noi, a lui e a loro. Non è facile. Si sbaglia tutti insieme. Può succedere di voler andare via, ha sbagliato alcune cose ma non altre".

8 febbraio: apertura al reintegro - Alla vigilia di Parma-Lazio, l'allenatore Roberto D'Aversa ha aperto alla risoluzione della situazione relativa all'ivoriano: "Scozzarella non è tra i convocati, il percorso lo vedremo la prossima settimana in base ai carichi. Per Gervinho ho già detto molto, la società ha deciso per alcune valutazioni, il tempo porterà ad una scelta. Un passo lui lo ha fatto, abbiamo a disposizione un gruppo intelligente, credo che alla fine la situazione si sistemerà. Non è tra i convocati".

13 febbraio: reintegro ufficiale - Dopo l'affare saltato e un paio di no ad offerte provenienti dalle altre nazioni col mercato ancora aperto, Gervinho torna ad essere una risorsa per il Parma, che ne ha annunciato proprio oggi il reintegro in squadra. L'ivoriano si è scusato con i compagni e già per la sfida al Sassuolo dovrebbe essere convocato, magari dando una mano a D'Aversa nella ripresa della sfida del Mapei Stadium.