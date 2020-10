Gervinho all'Inter? Conte: "Non penso né a gennaio né a febbraio... Ho rispetto per i miei"

Gervinho a gennaio può fare al caso dell'Inter? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro il Parma ha risposto così: "Assolutamente non parlo di giocatori che sono in altre squadre. E' un ottimo giocatore, sta facendo cose buonissime, ma ho grandissimo rispetto per il Parma, per i suoi giocatori e soprattutto per i miei. Sono contento per i giocatori che ho e non sto pensando né a gennaio, né a febbraio né a marzo, ma alla partita di domani".

