Il Parma agguanta il pari contro la Roma al minuto 86. Palla filtrante di Machin per Gervinho, che sul palo lungo beffa Mirante. All'Olimpico arriva l'1-1 alla fine, con l'ivoriano che non ha esultato per i suoi trascorsi a Trigoria.