Gervinho e tanta difesa: al Parma basta un gol per avere ragione del Sassuolo

Termina con il successo del Parma, con lo stesso risultato dell'andata, il match di Reggio Emilia tra Sassuolo e crociati: gli ospiti tornano così al successo dopo una settimana molto difficile, quella seguita a Parma-Lazio, e con il solito carico super di assenze. Per i padroni di casa non è bastata una seconda frazione in proiezione totalmente offensiva per ottenere almeno un pari: decisivo Colombi, per i ducali, ma anche una traversa, che ha impedito a Locatelli di segnare il punto del pareggio.

Inizio di partita che vede i ducali leggermente superiori agli avversari, sempre pericolsi però quando la palla arriva dalle parti di Boga. E proprio l'ivoriano crea l'occasione migliore per i padroni di casa, saltando netto Darmian sulla sinistra e scodellando al centro per l'inserimento di Obiang, che sbatte su Colombi. Insiste il Sassuolo, ma lasciando troppo spazio alla ripartenza del Parma, che non perdona: Cornelius riceve sulla sinistra e si buona parte del campo palla al piede, servendo a Gervinho un pallone comodo comodo da insaccare a porta vuota. Risposta subitanea della squadra di De Zerbi, con Caputo che si libera al tiro da ottima posizione, ma spedisce a lato. Il primo tempo di conclude con un cambio: fuori Darmian, infortunato, dentro Laurini.

I primi minuti della ripresa danno bene l'idea di quello che avverrà: assedio Sassuolo e Parma tutto rintanato nella propria metàcampo, con un centrocampista in più. Al 55' infatti D'Aversa toglie il match-winner Gervinho per irrobustire la mediana con Grassi. Ma i minuti passano e le occasioni per i padroni di casa sono pochissime: De Zerbi rompe gli indugi e mette in campo Bourabia e Defrel, sbilanciando ulteriormente l'undici. Il cambio porta subito i suoi effetti: bel filtrante di Toljan per Caputo che non controlla e calcia di prima, trovando però ancora Colombi attentissimo. Sassuolo che si avvicina ancora al gol con Locatelli, il cui tiro dalla media distanza si stampa sulla traversa a Colombi battuto. Il portiere ducale deve superarsi un minuto dopo sul solito Caputo, in un duello uno vs uno che durerà fino alla fine e che vedrà il portiere vincitore.