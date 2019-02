© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parma è ufficialmente ai piedi di GR8, Gervinho esterno ivoriano già a 8 reti, meno uno dal suo record. La Gazzetta dello Sport racconta il profilo del giocatore: passione per la moda, fan del coast to coast di Weah, alla fine di ogni allenamento si sfida con D'Aversa. Impegnato nella beneficenza in Africa, fan di Totti, rifiuta gli eccessi ed è il leader silenzioso del Parma delle sorprese.