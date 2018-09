Gervinho-Inglese, il capolavoro di Faggiano. Per una Parma da salvezza

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

La forza delle idee. Quando il budget è esiguo, e c'è da rivoluzionare una squadra dopo tre promozioni consecutive, solo la competenza può fare la differenza. Ed è quella che ha mostrato questa estate il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano.

Sette punti in cinque partite, la squadra emiliana - reduce dal convincente successo contro il Cagliari - ha subito dimostrato di avere una squadra che può raggiungere l'obiettivo prefissato in estate: la salvezza.

L'esperienza di Alves, la freschezza di Dimarco e la lucidità di Stulac sono armi che fin da subito si sono rivelate indispensabili per mister D'Aversa. Così come l'attacco nuovo di zecca, il vero capolavoro estivo. Già, perché strappare al Napoli Roberto Inglese non era affatto operazione semplice. In estate, il club partenopeo non era convinto di cederlo e sulle sue tracce c'era mezza Serie A, tutta quella parte destra della classifica a cui non sono passati inosservati i 12 gol realizzati nella passata stagione al Chievo. Alla fine però a spuntarla è stato il Parma, che forte degli ottimi rapporti col club partenopeo (aveva già chiuso, sempre in prestito, Grassi e Sepe) ha preso un centravanti di sicuro rendimento in prestito oneroso.

Ancor più clamorosa l'operazione Gervinho. Passano gli anni, ma l'ivoriano sembra lo stesso calciatore che lasciò la Roma nel 2016 per fare soldi in Cina. Il Parma ha prima aspettato il suo svincolo dall'Hebei Fortune e poi l'ha messo sotto contratto, assortendo così un attacco che poche squadre, che hanno come l'obiettivo la permanenza in Serie A, possono vantare.