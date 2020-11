Gervinho mattatore contro l'Inter: "Un punto importante, felice per i due gol segnati"

Mattatore e man of the match indiscusso della sfida di ieri, Gervinho festeggia su Instagram il pareggio di San Siro e i suoi due gol, i primi della stagione, che hanno regalato un buon punto ai crociati contro l'Inter: "Un punto importante. Felice per i due gol segnati!! #ForzaParma", commenta l'attaccante ivoriano, che solo poche settimane fa è stato a un passo, per sua stessa ammissione, dal vestire la maglia nerazzurra.