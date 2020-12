Gervinho piace a Conte, ma l'Inter monitora Papu Gomez. E manca la quarta punta

Tra il Papu Gomez e Gervinho, Antonio Conte sceglierebbe il secondo. Perché l'ivoriano del Parma piace e parecchio al tecnico dell'Inter, pur sapendo che non è quello che serve alla sua squadra, in questo momento. Non è una questione di età laddove si tratta di due quasi coetanei (un anno in meno per l'argentino), casomai è un discorso tattico e di caratteristiche: il Papu ingloba abilità da calciatore completo, un compendio di qualità che ai nerazzurri possono fare molto comodo in ogni zona dalla metà campo in su. Gomez calcia i rigori, le punizioni, gioca in mezzo, largo sulle fasce, dietro a una punta e pure in area, è un leader e ben si sposa con la tradizione argentina (e in generale sudamericana) che da sempre contraddistingue l'Inter. Ecco perché il club di Suning sta andando oltre i primi sondaggi per capire la fattibilità dell'operazione. Chiaro che l'ormai ex dieci dell'Atalanta non colmerebbe la lacuna della quarta punta d'area di rigore. La rosa necessita di un vice-Lukaku che per ragioni piuttosto evidenti non poteva essere Pinamonti. La girandola dei nomi è larga e variegata ma, come detto, non ci saranno entrate se prima l'Inter non avrà piazzato i vari Eriksen (ci sono Arsenal e PSG), Nainggolan (occhio allo scambio con la Dea per Gomez) e lo stesso Pinamonti ancora out.