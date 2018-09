Gervinho rimane in tuta. D'Aversa sceglie, rischiando rimpianti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il rischio di una "scelta", consapevole o no, c'era e D'Aversa se n'è preso ogni responsabilità: lasciando Gervinho in panchina al San Paolo, il messaggio arrivato alla squadra non è stato quello giusto e ora i crociati sono chiamati a fare una grandissima partita domenica, quando al Tardini arriverà il più "abbordabile" Empoli. Neanche sul 2-0 l'ivoriano ha svestito la tuta e iniziato il riscaldamento: non è questa la sfida in cui D'Aversa gli chiede di fare la differenza, ma la prossima, uno scontro salvezza che potrebbe avere risvolti di classifica, immediati e futuri, di grande interesse per il Parma. "Finché si può fare bene, si prova a schierare i migliori in condizione. Però, a un certo punto, si può pensare anche alla prossima sfida", ha ammesso con sincerità lo stesso D'Aversa a fine partita. Una scelta che potrebbe causare rimpianti, ma che in molti a Parma hanno compreso e condiviso: d'altronde, con già cinque pesantissimi infortunati con cui fare i conti e i rientranti Siligardi e Ciciretti a corto di condizione, il tecnico non si può permettere rischi e come allenatore ha fatto una scelta. Condivisibile o no, sarà il campo a distribuire torto e ragione.