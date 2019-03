Gervinho, scommessa vinta. Eguagliato il record di gol in A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con il gol messo a segno questo pomeriggio contro l'Empoli, Gervinho eguaglia il suo personale record di reti messe a segno in serie A: 9 gol in campionato con i Ducali, esattamente le stesse della stagione 2013/14, il suo primo campionato in Italia con la maglia della Roma.

Una scommessa quella di Faggiano, che ha deciso di riportare in Italia un giocatore che stava chiudendo la sua carriera in un campionato ricco come quello cinese ma senza dubbio dal tasso tecnico decisamente inferiore rispetto al calcio europeo. Ad oggi la scommessa è decisamente vinta, con Gervinho protagonista indiscusso di questo Parma.

Una squadra che ormai ha già raggiunto la salvezza, un traguardo incredibile se si pensa al fatto che questa squadra arriva da tre promozioni consecutive. In pochi anni i Ducali sono passati dai dilettanti alla Serie A, conquistando di fatto la salvezza con largo anticipo. Grande merito va alla freccia ivoriana, che adesso ha la possibilità di incrementare il suo bottino in serie A.